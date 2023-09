A menina francesa de 5 anos "não hesitou em saltar", de noite e com ondas de sete metros, para o oceano Atlântico - no meio do nada a 600 km ao largo de Ovar - de forma a ser salva pelo recuperador de um helicóptero EH-101 da Força Aérea, sábado. A criança e os pais estavam num veleiro à deriva, com o mastro partido pela tempestade, sem energia ou comunicações, à chuva e com visibilidade quase nula.









