Uma família que esta terça-feira seguia de carro ficou ferida depois de ter chocado com um camião ao quilómetro 40 da A23, no sentido Sul-Norte, junto à localidade de Abrantes.No carro seguiam os pais, de 46 e 47 anos, e dois filhos, de 7 e 15 anos. Todos sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local pelos bombeiros e depois transportados ao Hospital de Leiria. Não correm perigo de vida.O condutor do pesado não sofreu ferimentos. A GNR investiga as causas do acidente.