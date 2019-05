Pais em protesto contra encerramento de escola em Matosinhos

Vários pais e encarregados de educação estão, na manhã desta quinta-feira, em prostesto junto à escola EB1/JI da Portela, em Matosinhos.Em causa está o encerramento do polo escolar devido à falta de alunos e a degradação das condições do espaço.Segundo o que oconseguiu apurar junto dos pais que se encontram em manifestação, é possível matricular os alunos no agrupamento, no entanto eles são reencaminhados para outro pólo.A decisão do encerramento da escola foi tomado pela autarquia em articulação com o agrupamento escolar e com o Ministério da Educação.