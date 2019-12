Pais encontram bebé de quatro meses morto no berço

Um bebé de quatro meses morreu, este domingo de manhã, quando estava a dormir, em casa com os pais, em Melgaço.O menino, que sofria de problemas respiratórios graves, foi encontrado sem vida pelos pais, no berço, cerca das 10h00.Os progenitores deram logo o alerta para a linha de emergência do 112 e apesar do INEM e dos bombeiros de Melgaço terem chegado rapidamente ao local, já nada havia a fazer.O óbito acabou por ser declarado na casa da família, na freguesia de Prado e Remoães, em Melgaço. Os pais do bebé ficaram em choque com a situação e receberam logo apoio psicológico. A GNR de Melgaço foi chamada a tomar conta da ocorrência, mas como não há suspeita de crime ou negligência, o caso não foi participado à Policia Judiciária.O corpo do menino foi levado menos de uma hora depois do alerta para o Gabinete Médico Legal de Viana do Castelo, onde vai ser autopsiado esta segunda-feira. Só o exame do médico-legista poderá apurar a causa da morte do bebé, que terá ocorrido durante o sono. Ao fecho desta edição, a data do funeral ainda não estava agendada.