Pais ficam a morar com filho agressor

Há três anos que transformou a vida dos pais num calvário, com agressões recorrentes. Na terça-feira, durante mais uma situação, o casal de reformados pediu socorro à GNR. Os militares fizeram uma busca à casa, em Tenões, Braga, e encontraram três caçadeiras, duas armas de ar comprimido e 113 munições. O agressor foi apenas identificado e pôde manter-se na habitação.



O relato das vítimas, ambos com cerca de 70 anos, levou a GNR do Sameiro àquela residência, mas o suspeito, de 51 anos, foi apanhado fora de flagrante delito, não houve detenção e não tem qualquer medida de coação que o impeça de se aproximar dos familiares, embora tenha ficado sem as armas.

Os factos foram entretanto encaminhados para o Ministério Público de Braga.

