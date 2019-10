Pais levam bebés a corrida ilegal em Vila Nova de Famalicão

Dez crianças, algumas com poucos meses de vida, foram levadas pelos pais para uma corrida ilegal, no domingo à noite, em Lagoa, Vila Nova de Famalicão, onde participavam mais de 300 pessoas.Esta segunda-feira a GNR anunciou ter comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco a situação de "exposição a um elevado perigo" dos menores.Numa operação que contou com mais de uma centena de militares das unidades de Braga, Porto e Aveiro, a GNR apreendeu 28 carros, levantou 44 autos de contraordenação e deteve uma mulher, de 21 anos, pelo crime de tráfico de droga.