Pais levam crianças a corridas ilegais na Figueira da Foz

Crianças de diferentes idades estavam a assistir com os pais a uma corrida ilegal, na madrugada de domingo, no parque de estacionamento de um centro comercial, na Figueira da Foz, da qual resultou um acidente com um ferido.A PSP de Coimbra anunciou esta terça-feira que está empenhada em identificar os pais desses menores por "exposição ao perigo" e vai remeter o caso para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e Tribunal de Família e Menores.Um vídeo que tem estado a circular nas redes sociais mostra um carro em alta velocidade - no interior do estacionamento subterrâneo - a embater violentamente contra outra viatura. No vídeo, logo após a colisão, é visível um grupo de várias pessoas, incluindo crianças.O acidente ocorreu depois da meia-noite. A PSP deslocou-se ao local e identificou dois suspeitos de 21 anos. Uma mulher, de 19, ocupante de um dos carros envolvidos na corrida, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital da Figueira da Foz.A colisão causou vários danos nos dois veículos que participavam na corrida ilegal. A PSP refere que a situação já foi comunicada ao Ministério Público e alerta que tais práticas "colocam em perigo a vida ou a integridade física dos participantes e espectadores".Não será a primeira vez que são organizadas corridas ilegais naquele parque subterrâneo. Moradores da cidade pedem a adoção de medidas de segurança por parte das autoridades para evitar este tipo de situações.