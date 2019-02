Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais na Alemanha para trazer corpo de médica degolada por 'ex'

Inês Terrahe foi morta por Stefan Borger, um engenheiro alemão.

Por Magali Pinto | 01:30

Mesmo quando ainda estavam juntos, Inês Terrahe, médica portuguesa, e Stefan Borger, engenheiro alemão, discutiam frequentemente e as ameaças eram uma constante.



Por isso, Inês, de 32 anos, decidiu terminar a relação, mas acabou esfaqueada até à morte, degolada à porta de casa, em Frankfurt.



Os pais da médica já estão na Alemanha para trasladar o corpo para Portugal. Têm contado com o apoio do consulado português desde segunda-feira, dia em que se soube da morte da vítima – atacada na noite de domingo.



Stefan Borger, que está agora sob custódia das autoridades alemãs, não aceitava o fim do namoro: estavam separados desde setembro e começou a esperar Inês em todo o lado, sobretudo à porta de casa.



Um verdadeiro pesadelo que se transformou em tragédia. Família e amigos estão desolados com o crime.



Uma das amigas mais próximas de Inês fala mesmo em violência doméstica.



"A violência doméstica existe e pode calhar a qualquer uma de nós", desabafou nas redes sociais. Inês amava Medicina e artes plásticas.