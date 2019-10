Pais pagam 60 euros por creche ilegal em cave de antigo cabeleireiro

A fachada do salão de cabeleireiro enganava quem passava na rua. Foi a curiosidade de um subcomissário da PSP do Casal de São Brás, Amadora – que alertado pelo choro de crianças entrou no espaço e encontrou uma creche ilegal –, que levou esta terça-feira à realização de uma rusga. Os agentes, acompanhados por inspetores da Segurança Social e técnicos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, encontraram 16 crianças em condições degradantes.

Ermelinda Melo, de 48 anos, é a dona do negócio ilegal, na avenida General Humberto Delgado. Disse ao CM que arrendou o antigo salão de cabeleireiro há apenas dois meses, mas que as crianças, com idades entre os 3 meses e os 10 anos, eram bem tratadas. Em média, Ermelinda Melo cobrava 60 euros mensais aos pais, apesar de haver uma mãe que diz pagar mais 40 euros.

As crianças passavam o dia na cave e a única casa de banho existente fica no primeiro andar, onde está o salão de cabeleireiro desativado. As crianças faziam as necessidades em baldes e dormiam em colchões de esponja. Um vão de escadas íngreme e perigoso para os menores liga os dois andares.

Esta terça-feira, quando a PSP fez uma busca encontrou 16 crianças no interior. A mulher que explorava o negócio nem sequer tinha os contactos de todos os pais. Ao CM reconheceu que anotava os pagamentos num simples caderno.



A PSP conseguiu alertar os pais que, gradualmente, foram recolhendo os filhos. O espaço foi encerrado e o caso comunicado ao Ministério Público.



PORMENORES

Mãe elogia

Verónica Dias é mãe de uma das crianças que estava na creche ilegal. Ao CM disse que o menino, de ano e meio, tinha uma cama de casal com proteção na creche e ainda brinquedos e televisão.



Vai continuar

Ermelinda Melo, dona do espaço encerrado na operação desta terça-feira, disse não se preocupar com a intervenção policial. "Vou continuar a tratar de crianças em casa. Os pais precisam", garantiu.



Número errado

A proprietária do espaço ilegal na Amadora desmentiu aos jornalistas que alguma vez tenha tido 16 crianças na creche ilegal. "Foi sempre um número inferior a isso. Dependia dos pais", explicou.