Pais protestam contra instalação de contentores para alunos da privada na EB do Godinho em Matosinhos

Os pais dos alunos da Escola Básica do Godinho, em Matosinhos, estão em protesto, este sábado de manhã, contra a instalação de contentores no recreio da escola pública para receber cerca de 40 alunos de uma escola privada.O espaço foi cedido pela autarquia de Matosinhos até 28 de Agosto de 2020.A instalação dos contentores estava prevista para o início desta manhã. No local encontram-se em protesto cerca de 100 pessoas, entre alunos e Encarregados de Educação.Ao local também já se deslocou o vereador da Câmara Municipal de Matosinhos a fim de informar que, para já, está suspensa a instalação dos contentores.Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Pais da Escola Básica do Godinho, Luís Gaspar, disse que o protesto, que ao princípio da manhã envolveu cerca de 100 pessoas, terminou após o vereador da Educação da Câmara de Matosinhos, António Correia Pinto, garantir que, "face à manifestação de vontade" dos manifestantes, iria parar o processo e reanalisá-lo com a DGest/Norte, o organismo do Ministério da Educação, voltando a falar do assunto na próxima semana.Também contactada pela agência Lusa, fonte da Câmara Municipal confirmou o abandono da ideia, nada mais referindo.A escola privada, situada na mesma zona e a precisar de obras, seria instalada provisoriamente no recreio da escola pública mediante protocolo com a DGest/Norte, admitiu Luís Gaspar."Mas achamos que podem e devem existir outras opões", contrapôs, "já que a escola pública do Godinho vai entrar em obras no próximo ano letivo, inclusive o projeto já estará feito. Acrescentar mais alunos, subtraindo área do receio, é mau".A escola pública do Godinho tem 200 alunos e o estabelecimento privado é frequentado por 40.