Pais recusam levar filhos às aulas devido a aluna que esteve em Itália

Um grupo de pais da Escola Básica de Lagos, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, recusou levar os filhos à escola devido ao facto de uma das alunas ter regressado recentemente de Itália.A ação de sensibilização juntou vários encarregados de educação que sublinharam não estar contra os pais desta criança que regressou nos últimos dias de Milão. Os pais garantem que fizeram já vários contactos com a Linha de Saúde 24 de forma a compreenderem quais as medidas preventivas a tomar neste caso.Graciete Alvarenga, encarregada de educação de um aluno da escola, mostra-se indignada sobre a possibilidade da criança comparecer às aulas e não ficar de quarentena. "Qualquer pessoa que venha de um país onde haja esta epidemia deve ficar de quarentena. Esta criança, se veio de um país em que neste momento na Europa é o que está a ter mais mortos, deveria ficar em casa, resguardada, quer ela, quer os pais", conta.A encarregada de educação sublinha que foi a própria Saúde 24 a aconselhar os pais e a criança a fazerem a vida normal, decisão com a qual discorda: "a mãe contactou a Saúde 24, a própria médica...mandaram-na fazer a vida normal. Como pode mandar alguém fazer uma vida normal, neste caso uma criança vir para a escola, em contacto com outras crianças, colocá-las todas em risco", sublinha.Apesar de não existir informação sobre o estado de saúde da aluna recém regressada de Itália, Graciete demonstra preocupação sobre uma possível propagação do vírus, não só aos alunos da escola, mas também às famílias dos estudantes. "Se, numa eventualidade, esta criança vem a ter algo, ficam mais de 100 crianças expostas, fora auxiliares e professores. Estas crianças ao saírem daqui vão para casa, com as suas famílias, e temos mais um grupo de risco", aponta.Os encarregados de educação do estabelecimento escolar esperam a tomada de atitudes preventivas que permitam evitar a proliferação do vírus. "Há que tomar uma atitude preventiva, permitir que as pessoas que vêm de fora tenham direito a baixas o tempo necessário de forma a evitar epidemias", conclui Graciete.