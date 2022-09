Palavras de insulto a juíza pintadas nas paredes do tribunal de Braga

Cinco paredes do tribunal de Braga foram pintadas, esta madrugada de quinta-feira, com frases de insulto à uma juíza cujo nome também foi escrito nas paredes.A juíza em causa pertence ao juízo cível do tribunal de Braga e entre as palavras que foram pintadas lê-se "Juíza ladra. vende justiça"."Corrupta, ladra, vigarista e mentirosa" são os outros insultos pintados a tinta preta, em cinco paredes da entrada principal do Palácio da Justiça de Braga.Não é a primeira vez que a mesma juíza é bisada em atos de vandalismo. Há cerca de um ano houve uma situação semelhante.O caso foi participado na altura à polícia e ainda está em investigação.