Palmas e abraços no adeus a Beatriz Lebre

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Foi num clima de enorme consternação que o corpo de Beatriz Lebre foi esta sexta-feira recebido na Igreja de São Domingos, no centro da cidade de Elvas, de onde era natural a estudante de 22 anos assassinada pelo colega de mestrado. As cerimónias fúnebres foram, de certo modo, curtas, mas vividas com grande intensidade pela família e pelos amigos da jovem. Uma salva de palmas e alguns abraços de conforto marcaram a última homenagem, realizada ...