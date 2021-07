PAN defende demissão de Eduardo Cabrita e remodelação do Governo

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, criticou esta sexta-feira a postura do ministro da Administração Interna em relação ao acidente envolvendo a viatura onde seguia que vitimou uma pessoa, e defendeu a sua substituição, juntamente com outros ministros.

"Um acidente pode infelizmente acontecer, ninguém está livre que isso aconteça, mas a forma como se gere esse acidente é que faz toda a diferença", disse a líder do Pessoas-Animais-Natureza em entrevista à Lusa, que será divulgada no domingo.

A porta-voz do PAN referia-se ao atropelamento mortal de um trabalhador na A6, no dia 18 de junho, pelo carro que transportava o governante.