PAN defende que área de Alagoas Brancas deve ser protegida

O PAN - Pessoas, Animais, Natureza, quer que a área de Alagoas Brancas, no concelho de Lagoa, seja protegida.O partido apela à classificação da zona húmida que impeça a construção de uma grande superfície.O PAN contesta o parecer do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) que desvalorizou importância de Alagoas Brancas para a fauna e flora local, fazendo com que a câmara desbloqueasse a suspensão da obra, em 2018.O partido contrapõem com um estudo, realizado por associações ambientalistas, já este ano, que comprova a utilização da zona húmida por diversas espécies - em particular, aves.E pede ao ministro do Ambiente que que reconsidere a necessidade de proteger a área de Alagoas Brancas.