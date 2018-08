Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PAN questiona Governo sobre alegadas fraudes na reconstrução de casas em Pedrógão

Partido pede "respostas do Governo sobre o conhecimento desta situação".

Por Lusa | 16:07

O PAN questionou esta quinta-feira o Governo sobre alegadas fraudes na recuperação de casas atingidas pelo incêndio que eclodiu em Pedrógão Grande em 2017.



Numa interpelação escrita ao Ministério da Administração Interna (MAI), o PAN pede "respostas do Governo sobre o conhecimento desta situação".



O partido pretende igualmente saber quais as medidas do executivo "relativamente a uma matéria que compromete gravemente a confiança dos portugueses nas instituições".



Em comunicado, o PAN recorda que o fogo que deflagrou em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, em 17 de junho de 2017, em que morreram 66 pessoas e mais de 200 ficaram feridas, "afetou o país a vários níveis".



"O espírito de solidariedade e de entreajuda dos cidadãos portugueses merece seriedade no apuramento rigoroso das circunstâncias em que possam ter ocorrido estas alegadas fraudes", defende.