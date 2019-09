Pancadaria entre jovens e vandalismo na noite do Porto

Vandalismo e pancadaria marcaram a madrugada deste domingo na zona industrial do Porto. Confrontos entre jovens nas imediações de uma discoteca levaram a PSP ao local, mas não houve registo de feridos ou detenções. Na mesma noite e na mesma rua foram destruídas paragens de autocarro e atingida uma carrinha.Os agentes foram chamados por volta das 05h00 à rua Manuel Pinto de Azevedo, mais precisamente nas proximidades da discoteca Via Rápida, mas, quando chegaram, os ânimos já estavam calmos, não havendo também necessidade de qualquer assistência médica.As imagens de um vídeo a que oteve acesso mostram as agressões entre jovens. É percetível que dois dos envolvidos, pelo menos, acabam no chão, com muitos gritos à mistura de quem, aparentemente, tentava colocar termo aos confrontos.Na mesma rua da zona industrial, embora a algumas dezenas de metros do local da rixa, foram totalmente destruídos os vidros de duas paragens de autocarro e também danificada uma carrinha. A PSP foi alertada para a situação e tenta perceber se existe alguma ligação entre estes dois casos.A 10 de novembro de 2018 foi também partilhado um vídeo nas redes sociais com troca de agressões naquele mesmo local da zona industrial. Na altura, um jovem foi violentamente atropelado por um automóvel, ao que tudo indica propositadamente.Os confrontos registados na madrugada de domingo e os atos de vandalismo foram registados na mesma rua, apesar da distância de várias dezenas de metros. A PSP do Porto está a investigar e tenta perceber eventual ligação entre os casos.