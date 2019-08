Pancadaria no trânsito acaba com três homens no hospital

Três homens, de 19, 40 e 57 anos, ficaram feridos, este domingo ao início da tarde, após se terem envolvido em agressões físicas, em Vila Chã, Vale de Cambra, devido a um desentendimento no trânsito.O mais velho dos intervenientes sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Santos Silva, em Gaia. Os outros dois foram para o hospital de Santa Maria da Feira.O alerta foi dado aos bombeiros às 12h30, por populares que presenciaram a situação. Fonte da GNR explicou aoque dois condutores, um deles acompanhado pelo filho, tiveram um desentendimento de trânsito e acabaram por parar os respetivos automóveis no parque da cidade, onde tiveram lugar as agressões.