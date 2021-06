A lei excecional criada em abril do ano passado para evitar a propagação da Covid-19 nas cadeias portuguesas já levou à libertação de 2851 condenados. Mas o que deveria ter sido um regime de exceção está ainda ativo, dois meses depois do fim do Estado de Emergência e apesar de não haver qualquer caso de infeção pelo coronavírus ativo nos 49 estabelecimentos prisionais do continente e ilhas.