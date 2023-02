A pandemia de Covid-19 virou o Mundo do avesso, levou os mais fracos e prejudicou gravemente os relacionamentos. Uma realidade que também teve reflexo entre grades, com os reclusos a ficarem mais isolados do exterior. Por força da pandemia, o número de visitas íntimas desceu de forma significativa, na ordem dos 75%, em 2020 e em 2021, face a 2019 quando número de contactos íntimos ascendeu a 7165 e envolveu 1408 pessoas.









