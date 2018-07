Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pânico com fuga de gás e acidente em Ermesinde

Casas evacuadas após camião de recolha de lixo derrubar postes.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:22

O camião de recolha de lixo que passa todos os dias pela rua Engenheiro Armando Magalhães, em Ermesinde, embateu, esta quarta-feira de manhã, num cabo de telecomunicações, que ficou preso à viatura e arrastou dois postes. Um ficou inclinado sobre a via; o outro partiu e atingiu a caixa de gás de uma casa, provocando uma fuga de gás. Quatro casas foram evacuadas. Os moradores ficaram em pânico.



"Disse à minha família para sair de casa o mais rápido possível e afastar-se o mais que pudesse. A minha maior preocupação eram os meus sogros, de 88 e 87 anos, com dificuldades de locomoção", afirmou José Brandão, morador da casa cujo muro incorpora a caixa de gás atingida. As famílias das quatro habitações evacuadas ficaram sem comunicações durante a manhã.



Do incidente, que ocorreu por volta das 09h30, resultaram ainda danos numa viatura estacionada. "Depois do embate na caixa, que ficou destruída, o poste foi arrastado pelo camião e só parou debaixo de um veículo", referiu o mesmo habitante. Os destroços chegaram ao pátio da casa.



Os moradores ficaram assustados com o 'estrondo' que ouviram e com o intenso cheiro a gás, provocado pela fuga, que foi rapidamente resolvida pelas autoridades. Queixam-se do mau estado dos postes de telecomunicações - um dos quais em madeira -, que foram colocados na rua há várias décadas.



A via esteve cortada durante cerca de três horas e a PSP indicou aos condutores os desvios. Os bombeiros foram ao local.