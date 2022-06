Durante duas horas e meia, um avião, que partiu este sábado à tarde do Aeroporto de Lisboa com 388 passageiros a bordo e tendo como destino Varadero, em Cuba, ‘desenhou’ mais de 20 voltas no céu a norte da capital. Entre a zona da serra de Sintra e Mafra, os movimentos circulares na aeronave causaram alarme entre a população, e depressa foi apurado o motivo: um problema num sensor do Airbus 330-343 não permitiu recolher o trem após a descolagem e foi preciso consumir combustível até que estivessem reunidas as condições de segurança para que voltasse à pista de Lisboa.









