O Papa Francisco recordou esta quarta-feira, no Vaticano, as aparições de Nossa Senhora, em Fátima, exortando os fiéis para que, em tempos de pandemia, rezem o Rosário e dediquem a vida a ajudar o próximo, numa altura em que o Santuário ultima preparativos para última grande peregrinação do ano.









"Nossa Senhora, nas suas aparições exortou muitas vezes à recitação do Rosário, especialmente perante as ameaças que pairavam sobre o mundo. Também hoje, neste momento de pandemia, é necessário ter o Rosário nas mãos, rezando por nós, pelos nossos entes queridos e por todas as pessoas", disse Francisco, durante as saudações aos peregrinos que se reuniram, pela primeira vez desde o confinamento, no Auditório Paulo VI, no Vaticano.

As declarações do Sumo Pontífice ocorreram a menos de uma semana da peregrinação aniversária de 12 e 13 de Outubro, no Santuário de Fátima, que este ano será limitada a seis mil fiéis, por ordem da Direção-Geral da Saúde.





Esta quarta-feira, trabalhadores do Santuário levavam a cabo a pintura dos círculos, no Recinto da Oração, que irão servir para isolar os diferentes grupos em distanciamento social. No final, o número de círculos rondará os três mil.





“Muitos fiéis têm receio”, admitiu Maria do Céu Monteiro, ao CM. A mulher, voluntária do Santuário desde 2018, não acredita que o facto de a peregrinação decorrer durante a semana seja um fator proibitivo à vinda. “As pessoas que têm fé vêm, mesmo deixando o trabalho”, frisou. Perante os preparativos, Maria do Céu diz que está “confiante e descansada” para a peregrinação de outubro.