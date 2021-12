Parafuso causou descarrilamento de comboio em Olhão

Um parafuso colocado sobre o carril terá sido a causa do descarrilamento de um comboio regional, na passada segunda-feira, entre Olhão e Fuseta. A investigação está a cargo da PJ de Faro.O comboio fazia a ligação entre Faro e Vila Real de Santo António quando acabou por descarrilar no troço Olhão-Fuseta.De acordo com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), o comboio imobilizou-se "cerca de 200 metros depois do local de início do descarrilamento".Após as perícias feitas por um investigador desta entidade, foi decidido "não abrir uma investigação por se constatar que o descarrilamento resultou de intervenção externa ao sistema ferroviário" adianta o GPIAAF.No comboio seguiam 30 pessoas, que não sofreram ferimentos. A circulação ferroviária esteve cortada mais de 15 horas.