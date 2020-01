Paraplégico fica horas encarcerado após despiste em ravina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem paraplégico, de 56 anos, esteve mais de quatro horas encarcerado no carro que conduzia e se despistou, ficando capotado e a verter gasóleo numa ravina com 3 metros de profundidade, perto de Casais Brancos, Óbidos.A viatura foi localizada por um amigo que estranhou a sua ausência no jantar de Passagem de Ano, e foi procurá-lo. Alertou os bombeiros, que o salvaram.< br />