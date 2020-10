Paraquedas falha e fere militar em exercício

Um militar de nacionalidade alemã, com 40 anos, foi esta seguna-feira transportado para o Hospital de Abrantes com ferimentos graves, após sofrer uma queda durante um exercício militar de paraquedistas, em Roda Grande, no concelho de Tomar.Durante a queda, o equipamento da vítima, que se encontra em território nacional ao abrigo de um protocolo de cooperação entre os dois países, terá sofrido um problema mecânico que impossibilitou a abertura total do paraquedas.Mesmo estando preso, o militar usou o material que dispunha como vela, para reduzir a velocidade de impacto, o que poderá ter feito a diferença e salvado a sua vida.