Um paraquedista francês de 31 anos ficou ferido com gravidade, este sábado à tarde, no Aeródromo Municipal de Portimão.Segundo oapurou, a vítima ficou ferida na sequência de uma aterragem mal sucedida, pelas 17h00.O paraquedista foi avaliado no local pelo Destacamento dos Bombeiros Voluntários de Portimão que se encontra no Aeródromo, tendo sido em seguida transportado por uma viatura do INEM para o hospital de Portimão. A GNR esteve no local.