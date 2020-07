Paraquedista fica preso em cabos de média tensão em Portimão

Um paraquedista inglês, de 43 anos, falhou ontem a aterragem junto ao Aeródromo Municipal de Portimão e acabou por ficar preso em cabos elétricos de média tensão. O homem sofreu ferimentos graves, nomeadamente queimaduras nos membros inferiores.Os bombeiros, que possuem uma brigada no aeródromo, chegaram rapidamente ao local, mas tiveram de esperar que a EDP cortasse a energia para efetuarem o resgate do paraquedista, com recurso a uma autoescada.A vítima foi assistida por uma equipa médica do INEM, sendo depois levada para o Hospital de Portimão.