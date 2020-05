Paraquedistas portugueses na República Centro-Africana em confrontos armados

A força de paraquedistas portugueses que está na República Centro-Africana, como capacetes azuis das Nações Unidas para proteger civis dos 14 grupos armados que atuam naquele país, voltou a entrar em confrontos armados.



A troca de tiros ocorreu em Ndele quando, numa patrulha, os militares se depararam "com vários elementos armados com metralhadoras e lança-granadas-foguete", explicou ao CM o chefe do Estado-Maior-General ...

