Eram 07h30 de 21 de agosto, domingo, quando os moradores de Sarmadã, em Vila Real, deram o alerta para um incêndio na serra do Alvão. As chamas já altas avançaram rapidamente em direção àquela aldeia e a Vilarinho de Sarmadã. “Parecia um inferno. Acendia em vários locais ao mesmo tempo. Víamos o fogo a correr para a aldeia e os bombeiros pouco podiam fazer”, recorda ao CM Dália da Eira, moradora de Sarmadã.









Pela manhã, os habitantes ainda foram à missa, mas à hora de almoço o fogo avançava sem piedade em direção às aldeias. “Parecia o demónio, chegou às casas e fez um túnel na estrada para passar para o outro lado. Foi terrível”, descreve Manuel Pereira. A GNR procurava retirar a população das duas aldeias em maior risco. Um restaurante foi evacuado. Muitos clientes não acabaram a refeição e saíram sem pagar. Junto às casas, os moradores tentavam de tudo para defender as habitações.

“Não havia bombeiros, não havia ninguém e fui eu com a minha mulher e o meu filho que apagámos as chamas junto à nossa casa”, conta Eurico Moura. “O meu filho esteve a defender a casa dele, depois veio ajudar-me a salvar o armazém do feno. Tive de soltar os animais senão morriam todos carbonizados. Foi muito difícil e tive muito medo”, acrescenta Margarida Santos.









Leia também Fogo posto na origem da tragédia que arrasou a Serra da Estrela Já na aldeia de Cravelas, em quatro dias as chamas ameaçaram a aldeia três vezes. “Vivemos em sobressalto, não dormimos. Só queríamos um pouco de paz, porque assim não aguentamos”, contou um dos moradores, enquanto o fogo lavrava perto. Valeu a intervenção dos bombeiros para travar o incêndio.

O fogo só terminou quatro dias depois. Consumiu uma área de mais de seis mil hectares. Durante o combate, os bombeiros encontraram vários artefactos que indiciam a existência de mão criminosa.



Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real



CM – Este foi o pior incêndio dos últimos anos?



Rui Santos – O incêndio representa um terrível prejuízo para o Parque Natural do Alvão, para a nossa paisagem, para a nossa natureza. Apesar dos 6 mil hectares ardidos, felizmente foram evitadas vítimas humanas e danos em habitações, mas ao nível da agricultura e da produção animal aconteceram prejuízos importantes.





– As atuais condições de seca e temperaturas elevadas, num verão mais quente do que o habitual, associadas a atos criminosos atrozes e inexplicáveis, potenciam fogos florestais graves. Mesmo com trabalho que o nosso município desenvolve ao nível da prevenção, se algum criminoso decidir iniciar um fogo, este pode facilmente atingir grandes dimensões.



“Agora não temos pasto para os animais comerem, está tudo queimado”

“Agora não temos pasto para os animais. Nem sequer tenho um local para eles estarem e por isso andam à solta, mas não têm nada para comer porque está tudo queimado”, conta ao Correio da Manhã Margarida Santos, moradora de Vilarinho de Sarmadã, que “por dois minutos” conseguiu salvar o feno que tinha armazenado. “Ficámos rodeados pelo fogo, não tínhamos por onde fugir. Foram momentos que nunca mais vou esquecer”, lamenta Margarida, que contou com a ajuda do filho para proteger o gado das chamas.





“Não há dúvidas de mão criminosa”







Leia também “Dos 600 fardos de palha ficou um”: Chamas deixam rasto de destruição e dor “Não há dúvidas de que se tratou de mão criminosa”, afirma Orlando Matos, comandante dos Bombeiros da Cruz Branca de Vila Real. “Quando estávamos a combater uma frente, outra deflagrou noutro local”, sustenta. A PJ está a investigar.

bombeiros ficaram cercados na estrada



Uma equipa de bombeiros ficou cercada pelo fogo quando subia a serra do Alvão em direção à aldeia de Cravela, onde as chamas ameaçaram várias casas. Nessa altura, as chamas atravessaram a estrada.