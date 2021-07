Parlamento aprova extinção do SEF

Passou esta sexta-feira no Parlamento, com os votos favoráveis do Partido Socialista e da deputada Joacine Katar Moreira e as abstenções de Bloco de Esquerda e PAN - PSD, PCP, CDS, PEV, Chega, IL e a deputada Cristina Rodrigues votaram contra -, a proposta de lei do Governo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a criação em seu lugar do Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA). Os inspetores estão contra e realizaram esta sexta-feira uma greve nacional, com adesão de 100 %(números do sindicato da carreira de investigação e fiscalização), que trouxe o caos aos aeroportos.No debate que antecedeu a votação na generalidade, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerou que o país "não precisa de uma polícia de estrangeiros quase 50 anos depois do 25 de Abril".Os inspetores do SEF, por seu turno, realizaram esta sexta-feira uma greve nacional, assegurando adesão de 100%. O aeroporto de Lisboa foi o mais afetado. Às primeiras horas da manhã, com a chegada de 12 voos em menos de duas horas, registaram-se grandes enchentes de passageiros, e as consequentes horas de espera devido à greve dos inspetores.Depois da aprovação da proposta de lei de extinção do SEF na generalidade, a mesma terá de ir a análise na especialidade. Se for de novo aprovada, será levada a homologação ao Presidente da República.