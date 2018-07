Apenas o PSD e o CDS votaram favoravelmente as propostas que poriam fim ao adicional ao imposto.

Por Lusa | 15:15

O parlamento chumbou hoje, na especialidade, com os votos da esquerda, PS, PCP e BE, o projeto de lei do CDS que punha fim ao adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).



Apenas o PSD e o CDS votaram favoravelemnte as propostas que poriam fim ao adicional ao imposto criado em 2016.