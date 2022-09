Parlamento confirma debate sobre castração química a 7 de outubro

A conferência de líderes parlamentares confirmou, esta quarta-feira, o agendamento para 7 de outubro do debate sobre o agravamento das penas aplicáveis aos crimes de violação e abuso sexual de crianças e que introduz a possibilidade de aplicação de sanção acessória de castração química, em caso de reincidência.



O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, esclarece, contudo, que só aceitou a discussão desta proposta do Chega depois de o partido de André Ventura ter alterado a versão inicial do texto.





De acordo com o documento original, a pena acessória de castração química poderia ser aplicada pelo tribunal, sempre que os juízes entendessem a medida como adequada e eficiente.Na nova versão, que será debatida e votada, a castração química só poderá ocorrer com acordo do tribunal, do Ministério Público e do arguido.Outra alteração ao projeto, é que a castração química não poderá ser aplicada em caso de existir "perigo para a vida do arguido, clinicamente comprovado".Augusto Santos Silva deixa claro que a admissão deste novo projeto de lei não significa qualquer espécie de concordância com o que é proposto pelo Chega,Além da castração química para casos de reincidência de violação ou de abuso sexual de menores, a proposta prevê ainda um agravamento das penas de prisão, que, no caso da violação, poderia chegar aos 12 anos.Atualmente, a pena máxima para o crime de violação é de 10 anos.