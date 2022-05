Parlamento da Madeira interrompe trabalhos devido a incêndio

A reunião plenária do parlamento da Madeira foi esta terça-feira interrompida e o edifício desocupado devido a um incêndio num posto de transformação, o que motivou a intervenção de uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, interrompeu a sessão cerca das 10h00, mas os deputados e os funcionários devem retomar os trabalhos às 11h30.

O incêndio ocorreu num posto de transformação da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), numa cave do edifício, localizado no centro do Funchal, junto à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.