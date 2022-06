O Parlamento aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, a audição do diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Fernando Pinheiro da Silva, e dos responsáveis pela PSP, PJ e GNR, sobre a reestruturação daquela força de segurança.O PSD propôs ainda a audição do anterior diretor nacional Botelho Miguel, acabando esta proposta por ser chumbada com o voto contra do PS. Para o deputado André Coelho, do PSD, a AR deve preocupar-se em fazer uma supervisão cuidadosa da reestruturação do SEF, dadas as grandes alterações que esta acarreta no Sistema de Segurança Interna.