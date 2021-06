No mesmo dia em que o primeiro-ministro, António Costa, garantiu estar “confiante na capacidade da GNR de se adaptar ao novo desafio colocado pelo poder político no sentido de proteger as fronteiras na sequência da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)”, uma Resolução da Assembleia da República publicada em Diário da República veio exigir que o fim do SEF tenha de passar pelo crivo do Parlamento....