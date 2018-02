Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento vai ouvir Anacom e Pedro Marques sobre ligações destruídas nos incêndios

Requerimento do PCP foi aprovado esta quarta-feira.

17:46

O requerimento do PCP para a audição da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, sobre a reposição das ligações telefónicas destruídas pelos incêndios foi aprovado esta quarta-feira.



A votação foi realizada esta quarta-feira pela Comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, que aprovou por unanimidade o requerimento do PCP. A comissão vai agora agendar uma data para a audição.



O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) classificou esta quarta-feira de "incompreensível" o facto de as ligações de telecomunicações não estarem totalmente retomadas nas zonas afetadas pelos incêndios do ano passado, salientando que esta é uma matéria "prioritária".



"É incompreensível que as ligações não estejam totalmente retomadas" nas zonas afetadas pelos incêndios, mesmo tendo em conta o tempo necessário para o fazer, afirmou João Cadete de Matos, quando questionado pelos jornalistas sobre o tema durante uma conferência de imprensa, em Lisboa.