Parque com 256 lugares junto à estação D. João II em Gaia

Terreno em Vila Nova de Gaia vai ser arrendado e adaptado.

Por Manuel Jorge Bento | 08:36

"Venho de carro desde casa até Santo Ovídio para ir de metro para o Porto. E tenho de deixá-lo onde há lugar e, às vezes, pagar os lugares de estacionamento mais próximos. Não se compreende como não há um parque junto a estas estações."



O lamento é de Rui Pires, morador em Vila Nova de Gaia, e para acabar com o problema vivido por centenas de passageiros da Metro do Porto a autarquia liderada por Eduardo Vítor Rodrigues vai arrendar o terreno junto à estação D. João II, na avenida da República, para ali criar estacionamento.



A proposta vai ser votada na reunião de câmara de segunda-feira. Prevê a criação de 256 lugares de estacionamento junto às estações de metro de Santo Ovídio e D. João II.



O terreno - localizado no cruzamento da avenida da República com a avenida Vasco da Gama, e que está atualmente desocupado e vedado - deverá ser alugado ao proprietário mediante o pagamento de dois mil euros por mês, de acordo com um contrato de seis meses automaticamente renovável.



As obras de adequação do terreno serão realizadas pela Câmara de Vila Nova de Gaia.



Estacionamento deverá custar 1,20 euros por dia

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, indicou há cerca de um ano que o novo parque de estacionamento junto à estação D. João II deverá funcionar com o sistema ‘Park & Ride’, com um custo de 1,20 euros por dia para os condutores.



Na altura, o autarca anunciou também a criação de outros dois parques de estacionamento - um junto à VL8 e outro próximo da ponte do Infante.