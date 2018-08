Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parque de Gondifelos como âncora de ecovia

Campismo tem novo palco abrigado e deverá potenciar o percurso até à Póvoa de Varzim.

Por Manuel Jorge Bento | 08:58

A Câmara de Vila Nova de Famalicão pretende que o parque de campismo e lazer de Gondifelos seja transformado num espaço âncora para a nova ecovia que vai ligar o concelho à Póvoa de Varzim. "O futuro augura algo de muito bom para este parque", indicou Paulo Cunha, presidente da autarquia, durante a inauguração de um palco abrigado naquela área verde.



Esta obra, agora aberta ao público, distingue-se pelas excelentes condições para a realização de espetáculos. Permitirá ainda servir de abrigo aos campistas em caso de necessidade, e dispõe de um armazém e oficina multiusos para a promoção de diversas atividades.

Para o futuro, o autarca pretende prosseguir com a "reabilitação do parque de campismo de Gondifelos, dando-lhe uma nova dinâmica e tornando o parque autossustentável, que poderá passar pela criação de um bar". Indica que "o parque de lazer tem um enorme potencial, pois servirá de ligação e apoio à nova ecovia".



Esta foi uma de várias intervenções municipais visitadas por Paulo Cunha em várias freguesias. A jornada iniciou na Junta de Outiz, onde foi assinalada a reabilitação do edifício. "Além da pintura, foram realizadas outras beneficiações, que melhoram as condições de conforto e aparência do edifício", adiantou o presidente da união de freguesias, Manuel Novais.



Neste périplo pelo município, foi ainda feita a apresentação da nova zona de lazer na envolvente à ponte de S. Veríssimo, em Cavalões, onde foi criado "um espaço para piqueniques com mesas e com a limpeza, e realizado o nivelamento do terreno".n