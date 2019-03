Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parques de campismo estão lotados com autocaravanistas no Algarve

Espaços legalizados para autocaravanas registam cerca de 800 mil dormidas por ano.

Por Rui Pando Gomes | 08:44

As áreas de serviço para autocaravanas e os parques de campismo da região estão cheios com autocaravanistas que escolheram o Algarve para passar os meses de inverno. Ao que o CM apurou, só nos espaços legalizados foram contabilizadas cerca de 800 mil dormidas por ano.



O parque do Rio, em Silves, é um dos espaços com lotação esgotada. "Estamos cheios e temos uma lista de pretendentes para entrar bastante grande", assumiu ao CM Filipe Afonso, que gere a área criada para combater o autocaravanismo sem regras na cidade.



É um fenómeno que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve começou a acompanhar há 10 anos, dando origem à Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (ver apoios).



"A esmagadora maioria dos parques, sobretudo aqueles que se souberam adaptar a esta procura turística, estão lotados, assim como as áreas de serviço para autocaravanas criadas no litoral e no interior", confirmou ao CM Alexandre Domingues, um dos técnicos da CCDR que tem lutado nos últimos anos para melhorar as condições de acolhimento dos milhares de autocaravanistas que passam pela região, de acordo com as normas e requisitos legais. Alexandre Domingues garante que o autocaravanismo tem "criado um volume de turismo significativo no inverno que contraria o fenómeno da sazonalidade".



"O clima é fantástico, as pessoas são muito amigáveis e todos os anos voltamos", confessaram ao CM Antoon e Liliane, oriundos da Bélgica.



29 espaços

A Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve inclui 29 espaços em 14 concelhos, entre parques de campismo e de caravanismo, parques rurais e áreas de serviço para autocaravanas.



Novo site

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve criou o site www.autocaravanalgarve.com, que apoia a prática do autocaravanismo legal na região e tenta captar novos investimentos.



Poder de compra

Cada autocaravana custa entre 50 a 100 mil euros. Os autocaravanistas fazem compras no comércio local e "são pessoas com um nível socioeconómico elevado e poder de compra", refere Filipe Afonso.