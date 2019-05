Parquímetros são gratuitos em Faro até ao verão

O Executivo da Câmara de Faro vai levar novamente a votação a proposta da transferência da gestão dos parquímetros para a empresa municipal Ambifaro, à reunião de Assembleia Municipal, que se realiza no final de junho.Até lá, o estacionamento vai continuar a ser gratuito, tal como tem acontecido desde novembro, altura em que terminou o contrato com a empresa privada que geria os parquímetros que estão, na sua maioria, instalados na baixa da cidade.Esta proposta já tinha sido apresentada no final de janeiro, mas acabou chumbada pela oposição.Na altura, o PS justificou a decisão com o facto de o Executivo não ter prestado esclarecimentos pedidos por uma comissão para acompanhar uma auditoria que foi feita à Ambifaro.Os socialistas dizem que a empresa municipal tem apresentado prejuízo desde que começou a gerir o Mercado, em 2015, e até ao ano de 2017.Caso a proposta seja aprovada, até que os parquímetros sejam novamente ativados ainda poderá demorar algum tempo. A transferência obriga a uma adequação técnica, contratação de recursos humanos e adaptação do regulamento existente, entre outras burocracias.Os parquímetros estão desativados em grande parte das ruas da Baixa de Faro, com exceção das zonas do largo do Carmo e junto ao Ginásio Clube Naval de Faro, que foram concessionados a outras entidades.