Parte braço à namorada com um pau em Vila Real

Uma jovem, de 18 anos, teve de fugir do namorado, em pijama e chinelos, e refugiar-se nas residências universitárias após ter sido agredida com um pau, na terça-feira, em Vila Real. O agressor, de 22 anos, fugiu à PSP e só foi detido no dia seguinte, fora de flagrante delito.





Foi um aluno, estudante da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que encontrou a jovem - que tinha um braço partido e apresentava diversos hematomas pelo corpo. Foi encaminhada para o hospital da cidade. O agressor vai ser presente a um juiz do Tribunal de Vila Real.