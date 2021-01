Parte de um prédio devoluto desabou, ao final desta manhã de sexta-feira, no cruzamento da rua 16 com a 62, em Espinho.A fachada principal está em risco de colapsar, sabe oOs bombeiros do Concelho de Espinho vão provocar a queda controlada da parede para evitar acidentes.O alerta foi dado cerca das 12h00 para a Proteção Civil.Não há registo de feridos.