Os testes de ADN confirmaram as suspeitas das autoridades: as partes do cadáver encontradas na cidade alemã de Temmels são de Diana Santos, a portuguesa que vivia no Luxemburgo e que foi assassinada e desmembrada. Os restos mortais foram encontrados a 1 de novembro junto a um parque de estacionamento, situado a mais de 50 quilómetros de Diekirch, cidade onde Diana vivia e onde o crime terá sido cometido.









