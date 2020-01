Partida de futebol feminino em Loures acaba em agressões

Duas adeptas da equipa sénior feminina de futebol do Ponte Frielas, de Loures, foram identificadas e detidas após terem invadido o campo para acorrer a uma amiga que se envolveu em agressões com uma jogadora do Sintrense, no domingo.O jogo terminou com a derrota (0-5) do Ponte Frielas.De acordo com a PSP, a rixa começou em campo com agressões mútuas entre atletas. As duas adeptas, de 21 e 25 anos, saltaram da bancada para o campo, obrigando a PSP a intervir num momento em que a rixa já ganhava maiores dimensões.Já no exterior do recinto desportivo, as duas adeptas proferiram ameaças e foram detidas.