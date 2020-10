GNR anunciou este sábado a apreensão de duas armas de fogo a um homem, de 46 anos, que desde há 13 ameaça de morte a mulher, de 43.



A situação agravou-se nos últimos dois anos, com a vítima a ser "impedida de fazer a sua vida normal, temendo a concretização das ameaças, com consequências também para os dois filhos menores do casal", residente em Ansião, acrescenta a GNR, em comunicado.

