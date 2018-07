Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passadeiras em Guimarães alertam para presença de peões

Sensores ativados durante a travessia dos peões emitem sinais luminosos aos condutores.

Por Fátima Vilaça | 10:17

As passadeiras da avenida D. João IV, em Guimarães, já têm sistemas de alerta inteligentes, que emitem sinais luminosos quando um peão vai a atravessar, permitindo aos condutores reduzirem a velocidade.



O objetivo da autarquia é prevenir acidentes e reduzir o número de atropelamentos nas passadeiras sem gestão de tráfego.

"Trata-se de um sistema pioneiro, inteligente, com um impacto minimalista e totalmente integrado no design urbano", explica a Câmara de Guimarães em comunicado.



A solução implementada nas passadeiras com maior fluxo de trânsito e menor visibilidade da cidade berço, atua como um elemento de alerta ativo, avisando previamente por meio de sinal luminoso os condutores de veículos perante a existência de peões a realizarem a travessia da passadeira.



Perante o sinal luminoso os condutores conseguem perceber, atempadamente, as condições de travessia existentes podendo assim adaptar a sua velocidade de circulação, prevenindo acidentes.



Integrado no projeto ‘Guimarães Living Lab’, o novo equipamento inteligente foi desenvolvido em parceria com a Communicate Way (CWAY) e com tecnologia certificada. É um equipamento energeticamente eficiente e sustentável e permite também uma eficaz gestão da iluminação das passadeiras.



O Guimarães Living Lab é um "laboratório vivo", onde se faz investigação e se desenvolvem projetos piloto, na procura de soluções de inteligência urbana em contexto real, numa lógica de inovação aberta e de cocriação, tendo sempre o cidadão como ator principal.