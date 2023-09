Passageira esquece-se de relógio de luxo na zona do raio-X no aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Segurança Aeroportuária, ajudou uma passageira a recuperar um relógio de luxo que ficou esquecido na zona do rastreio de segurança no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O relógio, de uma reconhecida marca internacional, terá um valor acima dos 15 mil euros.A mulher, que só se apercebeu da falta dos pertences em pleno voo, esqueceu-se de retirar um relógio e uma pulseira em plástico do tabuleiro do raio-X.Segundo comunicado da PSP, a passageira recorreu às autoridades que conseguiram recuperar os artigos que iriam fazer parte de um "lote de achados para serem reclamados pelos legítimos proprietários ou, passado o prazo legal, serem leiloados".

A PSP aconselha que "procure sempre colocar este tipo de objetos em conjunto com tablets e telemóveis no mesmo tabuleiro, para que os possa recuperar findo o procedimento de rastreio de segurança".