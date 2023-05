Passageiro esfaqueia motorista da TVDE em Sintra. Vítima em estado grave

Um motorista da TVDE foi esfaqueado enquanto conduzia por um passageiro com uma arma branca em Belas, Sintra. O brasileiro, de 45 anos, foi levado para o Hospital Amadora-Sintra, com ferimentos graves no pescoço, no tórax e na axila.O alerta foi dado às 18h51 desta quarta-feira. O esfaqueamento ocorreu na rua Impasse Marquesa de Belas.No local estiveram os Bombeiros de Belas, o INEM e a PSP de Massamá.Após o crime, o suspeito colocou-se em fuga. A Polícia Judiciária já foi acionada.Esta é a segunda situação de violência contra motoristas TVDE no espaço de três dias. Recorde-se que na segunda-feira um trabalhador da empresa foi regado com álcool e incendiado em Odivelas. Estava a fazer uma pausa num jardim.