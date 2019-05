Passageiro ilegal proibido de deixar navio de cruzeiro em Lisboa

Um passageiro do cruzeiro ‘Celebrity Edge’ foi impedido de sair do navio durante o período em que esteve atracado no porto de Lisboa.De acordo com o SEF, "foi recusada entrada a um cidadão estrangeiro que embarcou em Southampton, Reino Unido, e sobre o qual pendia a medida ‘ não admissível em espaço Schengen’."Só poderá sair do navio em território não europeu.